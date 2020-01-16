Останнє десятиліття стало найтеплішим в історії Землі

Останнє десятиліття стало найтеплішим на Землі за весь час ведення кліматичних спостережень.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що, за даними NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) та метеорологічної служби Великої Британії (UK Met Office), 2019 рік став другим найтеплішим після 1850 року. Водночас, останні 5 років були найспекотнішими з останні 170 років. Середня температура у кожен з цих років вища більш ніж на 1 градус за Цельсієм, ніж у доіндустріальну епоху.

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За прогнозом, у 2020 році тенденція глобального потепління зберігатиметься.

Фото: GETTY IMAGES.