Останнє десятиліття стало найтеплішим в історії Землі
Укрінформ
Останнє десятиліття стало найтеплішим на Землі за весь час ведення кліматичних спостережень.
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що, за даними NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) та метеорологічної служби Великої Британії (UK Met Office), 2019 рік став другим найтеплішим після 1850 року. Водночас, останні 5 років були найспекотнішими з останні 170 років. Середня температура у кожен з цих років вища більш ніж на 1 градус за Цельсієм, ніж у доіндустріальну епоху.
За прогнозом, у 2020 році тенденція глобального потепління зберігатиметься.
Фото: GETTY IMAGES.