У Львові закрили нічні клуби

У Львові міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонила роботу нічних розважальних закладів.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

"2 липня на позачерговому засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС, зважаючи на ситуацію з поширенням COVID-19 у місті, прийнято рішення щодо заборони роботи нічних розважальних закладів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, заборона роботи нічних розважальних закладів діятиме на території м. Львова, м. Винники, смт Брюховичі і смт Рудне.

Комісія також рекомендувала закладам громадського харчування, яким дозволена діяльність в умовах продовження карантину, організувати свою роботу до 22:00, але не пізніше встановленого режиму роботи.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 липня лабораторно підтверджені 46 763 випадки COVID-19, за добу — 876 нових випадків. Зафіксовано 27 нових летальних випадків. Загалом померли 1 212 людей. Одужали за добу 505 осіб. Загалом одужали 20 558.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівській області - 153, Києві - 105, Рівненській області - 73 , Закарпатській - 80 , Волинській - 63.