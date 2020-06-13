Уряд скасував обов’язкову обсервацію для мешканців окупованих Донбасу та Криму
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.
“Скасувати вимогу обов’язкової обсервації для осіб, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, після відновлення пропуску осіб через КПВВ”, - ідеться в повідомленні.
Водночас уряд передбачив додатковою підставою для відмови в пропуску осіб під час виїзду з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, якщо у період дії карантину особа не надала згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до виїзду з тимчасово окупованих територій через контрольний пункт.
Також Кабмін визначив обов’язковою наявність у контрольних пунктах місць або приміщень для проведення медичного огляду.
Як повідомлялося, станом на 13 червня в Україні лабораторно підтверджено 30 506 випадків COVID-19, за добу - 753 нових.