Уряд скасував пробне ЗНО — Степанов

Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного тестування, запланованого на 15 червня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу в суботу, 13 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Було скасовано проведення пробного ЗНО, яке передбачалося 15 червня”, - зазначив Степанов.

Наразі на сайті Кабміну опубліковано постанову № 480 від 12 червня, відповідно до якої пробне ЗНО виключено із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину (у підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово «пробне»).

Як повідомлялося, у понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Пробне ЗНО з інших предметів заплановане 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Раніше МОН через карантин змінило терміни вступної кампанії до вишів. Прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти.

Станом на 13 червня в Україні лабораторно підтверджено 30 506 випадків COVID-19, за добу - 753 нових. Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків — 880.