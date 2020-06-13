Освітній омбудсмен заявляє, що має інформацію про підготовку скасування ЗНО

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що отримав неофіційну інформацію від джерел у владних структурах щодо начебто підготовки рішення про скасування зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це Горбачов повідомив у Facebook.

«Протягом години я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі. Інформація надійшла від людей, яких я давно знаю і яким довіряю, хоча поки що не підтверджена офіційно», — йдеться у повідомленні.

Освітній омбудсмен зазначив, що менш за все він хотів би "розганяти паніку". І сподівається, що це — лише чутки, можливо — спроба "перевірити реакцію суспільства".

"Якщо це не так - дуже очікую на однозначну заяву про недоторканість ЗНО як надійного інструменту, який гарантує рівні права доступу до вищої освіти", - підкреслив Горбачов.

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За його словами, якщо скасувати ЗНО, то "це означає, що, скориставшися ситуацією з пандемією, деякі поки що невідомі (але скоро точно стануть відомими) персонажі планують повернути до української освіти хабарі та корупцію під час вступних іспитів до закладів вищої освіти".

Також Горбачов додав, що без ЗНО обдаровані діти не зможуть потрапити в омріяний університет без хабарів.

"Це означає, що ми остаточно втрачаємо шанс на те, що українська вища освіта буде розвиватися і матиме шанс досягти світового рівня. Це означає ще більшу "втечу розумних" до закордонних університетів", — написав омбудсмен.

Він також запустив флешмоб #РукиГетьВідЗНО і закликав людей доєднуватися до нього.

Як повідомляв Укрінформ, Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Києві ухвалили рішення про необов'язкове складання ЗНО для тих випускників, які не збираються цього року вступати до вищих навчальних закладів України. За словами Кличка, епідеміологічна ситуація в столиці складна, і це повинні зрозуміти в Міністерстві освіти.

У понеділок, 15 червня, має відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Пробне ЗНО з інших предметів відбудеться 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Раніше МОН через карантин змінило терміни вступної кампанії до вишів. Прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти.