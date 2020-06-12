Пробне ЗНО з української мови та літератури пройде 15 червня

У понеділок, 15 червня, відбудеться пробне ЗНО з української мови та літератури.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"15 червня близько 190 тисяч потенційних цьогорічних абітурієнтів візьмуть участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови й літератури", - йдеться у повідомленні.

Тестування розпочнеться об 11:00, допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50.

Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності: паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу); запрошення-перепустки; засобів індивідуального захисту — маски або респіратора (у тому числі виготовлених самостійно).

Скористатися онлайн-сервісом "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання", щоб отримати результат пробного ЗНО з української мови і літератури за рейтинговою шкалою 100–200 балів і критеріальною шкалою 1–12 балів, учасники зможуть з 15-ї години 15 червня до 17 червня 2020 року.

Ознайомитися з результатами пробного ЗНО та завантажити картку учасника з української мови і літератури можна буде 21 червня 2020 року. Результати проходження пробного тестування зможуть отримати лише ті учасники, які внесуть свої відповіді до сервісу визначення результатів.

В УЦОЯО зазначили, що оскільки пробне ЗНО проводиться за особистим бажанням учасників, вони зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів у громадських місцях, про необхідність одягнення захисних масок чи респіраторів для допуску на пробне ЗНО кожен учасник повідомлений через персональний кабінет.

Також Український і регіональні центри оцінювання просять учасників пробного ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не наражати себе та інших на небезпеку, стежити за самопочуттям перед тестуванням та за наявності симптомів ГРВІ залишатися вдома. У разі якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування зі своєї сторінки учасника, а також унести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, пробне ЗНО з інших предметів відбудеться 17 червня. Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.Так, згідно з оприлюдненим графіком, 25 червня відбудеться тестування з математики, 30 червня - з української мови та літератури, 2 липня - з фізики, 6 липня - з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня - з англійської мови, 9 липня - з історії України, 13 липня - з біології, 15 липня - з географії та 17 липня - з хімії.