В МОН розповіли, як діти з окупованих територій зможуть вступати до університетів без ЗНО

Освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна” сьогодні розпочали роботу, звернувшись до яких вступники з тимчасово окупованих територій можуть вступати без ЗНО до українських університетів.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

“Працівники освітніх центрів сьогодні приступили до своєї важливої роботи. Вступникам потрібно лише обрати спеціальність і заклад освіти, куди б вони хотіли вступати, та звернутись до освітнього центру в цьому закладі між 9 червня та 23 жовтня 2020 року. Про візит до освітнього центру можна домовитись заздалегідь, контакти центрів розміщені на сайті Міністерства освіти і науки”, – наголосив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Зазначається, що у 2020 році мешканці тимчасово окупованих територій можуть вступати за спрощеною процедурою до понад 100 університетів, підпорядкованих МОН, МОЗ, МВС і Мінкультури.

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Вступники, які бажають взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, мають подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах:

- вступники з Криму – не пізніше 20 серпня;

- вступники з Донбасу – не пізніше 22 серпня.

"Ті, які не встигнуть цього зробити у серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт", - додали в міністерстві.

Наголошується, що для вступу мешканцям тимчасово окупованих територій не обов’язково мати український паспорт, достатньо мати свідоцтво про народження. А вступники, які не мають українського документа про освіту, можуть отримати його через освітній центр, який направить їх у школу при освітньому центрі для складання двох іспитів державної підсумкової атестації з української мови та історії України. Також їм потрібно буде скласти один вступний іспит, який встановлює заклад вищої освіти.

У робочі дні з 9:00 до 18:00 працює безкоштовна гаряча лінія для вступників із тимчасово окупованих територій (0-800-504-425).

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Департамент освіти та науки КМДА видав наказ, яким дозволяє випускникам 11 класів у столиці не складати підсумкове ДПА/ЗНО в цьому році.

Однак Міністерство освіти і науки визнало цей наказ нечинним і таким, що не підлягає виконанню. У МОН заявили, що відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, учні отримують документи про освіту, зокрема свідоцтво про повну загальну середню освіту, після завершення навчання за освітньою програмою та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації.

Водночас чинне законодавство не наділяє ані МОН, ані місцеві органи виконавчої влади (чи їхні структурні підрозділи) повноваженнями звільняти учнів від державної підсумкової атестації, що відбувається у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 15 червня, з усіх інших навчальних предметів –17 червня. Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.