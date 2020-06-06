Понад 6 тисяч осіб візьмуть участь у цьогорічному ЗНО на Луганщині

На основну сесію ЗНО в Луганській області зареєструвалися 6 095 учасників.

Про це розповів директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Юрій Стецюк під час брифінгу для ЗМІ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Серед 6095 учасників, які зареєструвалися на основну сесію ЗНО, 3528 – випускники закладів загальної середньої освіти, 933 – випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 813 – випускники закладів фахової та перед фахової вищої освіти, 821 – випускники минулих років", - ідеться в повідомлені.

Слід зауважити, що у цьому році для складання ЗНО на основну сесію зареєструвалося 329 учнів, які проживають на тимчасово непідконтрольній українській владі території.

Важливо, що пункти тестування з іноземних мов функціонуватимуть в Сєвєродонецьку та Старобільську. Ці пункти забезпечені аудіопрогравачами в необхідній кількості та мають по одному резервному на кожний пункт проведення ЗНО.

Стецюк зазначив, що медичні працівники на пунктах тестування будуть здійснювати проведення термометрії та виявляти учасників з ознаками респіраторних хвороб.

Також будуть функціонувати три пункти перевірки завдань ЗНО відкритої форми з розгорнутою відповіддю з математики, української та англійської мов. Ці пункти будуть розташовані у Сєвєродонецьку. Для забезпечення якісної перевірки завдань ЗНО відкритої форми залучено 201 педагогічного працівника.