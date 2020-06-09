Глава Донецької ОДА пропонує скасувати ЗНО для дітей з окупованих територій

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко виступив з пропозицією не проводити цього року ЗНО для дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це він сказав 9 червня на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Свої пропозиції з проведення ЗНО і роботи КПВВ ... я надав ще вчора на селекторі керівництву держави... Я взагалі надав свої пропозиції про непроведення ЗНО для цієї категорії осіб (для дітей з тимчасово окупованих територій - ред.)», - сказав Кириленко.

Він закликав дочекатися рішення на рівні керівництва держави.

«Пропозиції, щоб ці діти 1 вересня пішли до навчальних закладів, які вони обрали, звичайно, надані. Мета одна – щоб вони здобули освіту ту, яку бажають, звичайно, в Україні», - додав Кириленко.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Департамент освіти та науки КМДА видав наказ, яким дозволяє випускникам 11 класів у столиці не складати підсумкове ДПА/ЗНО в цьому році.

Однак Міністерство освіти і науки визнало цей наказ нечинним і таким, що не підлягає виконанню. У МОН заявили, що відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, учні отримують документи про освіту, зокрема свідоцтво про повну загальну середню освіту, після завершення навчання за освітньою програмою та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації.

Водночас чинне законодавство не наділяє ані МОН, ані місцеві органи виконавчої влади (чи їхні структурні підрозділи) повноваженнями звільняти учнів від державної підсумкової атестації, що відбувається у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 15 червня, з усіх інших навчальних предметів –17 червня. Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.