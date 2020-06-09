Сьогодні останній день реєстрації на додаткову сесію ЗНО

Вівторок, 9 червня, - останній день подачі реєстраційних документів на додаткову сесію ЗНО.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"9 червня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті", - йдеться у повідомленні

Право на реєстрацію в додатковий період мають особи, які не зареєструвалися в основний період реєстрації.

Як повідомляв Укрінформ, пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 15 червня, з усіх інших навчальних предметів –17 червня. Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.Так, згідно з оприлюдненим графіком, 25 червня відбудеться тестування з математики, 30 червня - з української мови та літератури, 2 липня - з фізики, 6 липня - з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня - з англійської мови, 9 липня - з історії України, 13 липня - з біології, 15 липня - з географії та 17 липня - з хімії.