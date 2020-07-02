У Києві коронавірус підтвердили ще у 104 осіб, троє померли

На сьогодні в столиці вже 5242 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Вірус, на жаль, не вщухає. За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще в 104 мешканців столиці. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 111 киян", - зазначив Кличко.

Серед тих, хто захворів: 57 жінок віком від 19 до 94 років та 3 дівчинки від 3 місяців до 9 років; 40 чоловiків віком від 20 до 83 років і четверо хлопчиків від 10 місяців до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 44 людини. Всього коронавірус подолали 1642 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 18. У Дніпровському - 15. В Голосіівському та Святошинському районах - по 15 випадків.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 липня лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19, з них за добу – 889.