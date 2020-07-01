COVID-19: Кличко каже, що лікарні першої хвилі заповнені на 31%

Лікарні першої хвилі, розраховані майже на 900 ліжок, заповнені хворими з коронавірусом на 31 відсоток.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу повідомити, що лікарні першої хвилі, розраховані майже на 900 ліжок, заповнені на 31 відсоток. Це 8 міських лікарень і 2 пологових будинки. Також додатково створені місця в Олександрівській лікарні. Там виділили ще один корпус для прийому та лікування хворих на коронавірус – ще 70 ліжок. А також - місця в спеціалізованих медичних закладах", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у разі потреби для другої хвилі прийому хворих місто підготувало майже 800 ліжок у ще 7 лікарнях.

Як повідомлялось, станом на середу, 1 липня, в Україні лабораторно підтверджені 44 998 випадків COVID-19, за добу — 664 нових випадки.