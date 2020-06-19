В Україні за добу - 921 випадок коронавірусу

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 984 випадки COVID-19, за добу зареєстровано 921 новий.

Зафіксовано 19 нових летальних випадків.

Усього зафіксовано 985 летальних випадків. 16 033 людей одужали.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області — 142, Рівненській — 121, Закрапатській — 78, Волинській та Тернопільській областях — по 63, у м. Києві - 92 випадки.