У світі - вже понад 8,5 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 19 червня в світі зафіксовано 8 576 283 випадків коронавірусу, зокрема 456 286 загиблих і 4 530 266 тих, хто видужав.

Про це свідчать дані Worldometer.

Зокрема, за сьогодні вже було виявлено 7 899 нових випадків коронавірусу, водночас 5 662 в Мексиці. Число нових летальних випадків становить 711, 667 з яких - також в Мексиці.

У Болівії і Гватемалі за сьогодні зафіксували 814 і 617 нових випадків відповідно.

За кількістю зареєстрованих випадків як і раніше лідирує США - 2 263 651 випадок, з них 120 688 летальних і 930 994 осіб одужали.