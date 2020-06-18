Австрія вже виділила майже €50 мільярдів на подолання наслідків COVID-19

Уряд Австрії виділив загалом близько 50 млрд євро на подолання наслідків економічної кризи, пов’язаної з COVID-19.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц під час свого виступу у Національній раді Австрії 18 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З початку кризи ми задіяли загалом близько 50 млрд євро. Більшість цих коштів виділено на заходи з порятунку. Під час закритої урядової наради ми додатково надали ще 7,5 млрд євро грошей на порятунок, а також було виділено понад 5 млрд на заходи зі зменшення податкового навантаження та понад 6 млрд інвестиційного пакету, щоб оживити економіку", - заявив Курц.

За результатами закритої урядової наради 14-16 червня Рада міністрів Австрія прийняла рішення про виділення додаткових майже 19 млрд євро.

Загалом кошти виділено на три напрямки: порятунок, зменшення навантаження та інвестиції. Зокрема, передбачено субсидії на покриття постійних витрат, проведення реформи податку на прибуток (найнижча ставка ПДФО знижується з 25 до 20%), податкові відстрочки, частина яких взагалі не буде погашатися. Крім того, визначено податкові пільги для сільського та лісового господарства, поліпшено загальні умови для підприємств, а також заплановано зниження ПДВ на продукти харчування та напої на 5% .Також передбачена одноразова виплата для безробітних у розмірі 450 євро, а сім’ї отримають додатково 360 євро за дитину.

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Як повідомлялося, у березні австрійський уряд заявив про пакет допомоги у розмірі 38 млрд євро для подолання наслідків кризи, пов’язаної з поширенням коронавірусу в країні. Кошти пішли на збереження робочих місць та забезпечення ліквідності підприємств, для гарантій і зобов’язань по кредитах, для екстреної допомоги тим галузям, які особливо постраждали через COVID-19, а також на відстрочку зі сплати податків.