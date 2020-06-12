МОЗ дає добро на святкування весіль

Святкувати весілля можна, якщо люди дотримуватимуться обмежувальних заходів.

Про це на брифінгу 12 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Святкувати весілля можна, якщо ви дотримуєтеся встановлених обмежувальних заходів. А саме, це і соціальна дистанція по можливості – розумію, що це весілля, користування антисептиками та інші заходи, про які ми неодноразово говорили", - зазначив Степанов.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення. Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Як повідомлялося, станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683 нових.