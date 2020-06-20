Прикордонники кожні три дні отримують від МОЗ інформацію щодо країн "червоної" і "зеленої" зон
Про це повідомив начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк, інформує пресслужба ДПСУ.
"Під час карантинних обмежень пропуск осіб з-за кордону здійснюється в залежності від того, наскільки поширене захворювання COVID-19 в країні вибуття. Міністерство охорони здоров’я України на підставі аналізу статистичних даних формує перелік країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесено до "червоної" та "зеленої" зон", - йдеться у повідомленні.
Лисюк зазначив, що Держприкордонслужба кожні три дні отримує від МОЗ інформацію стосовно цих країн.
"Офіційно ми її отримуємо і доводимо до своїх підрозділів. Щоб не було ніяких протиріч стосовно тих країн, які вчора були в одному списку, а сьогодні в іншому, ми будемо користуватися офіційною інформацією", - підкреслив Лисюк.
У Держприкордонслужбі нагадали, що, згідно з рішенням уряду України, державами зі значним поширенням COVID-19, вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більш ніж 40 осіб на 100 тис. населення.
У країн із "зеленої зони" показник менший, ніж 40 осіб на 100 тис. населення.
МОЗ встановило, що після прибуття із країн "червоної зони" люди обов'язково проходитимуть самоізоляцію чи обсервацію.
Фото: ДПСУ