Прикордонники кожні три дні отримують від МОЗ інформацію щодо країн "червоної" і "зеленої" зон

Державна прикордонна служба отримує від МОЗ актуальні списки країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками захворюваності на COVID-19 і враховує їх під час пропуску людей з-за кордону.

Про це повідомив начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк, інформує пресслужба ДПСУ.

"Під час карантинних обмежень пропуск осіб з-за кордону здійснюється в залежності від того, наскільки поширене захворювання COVID-19 в країні вибуття. Міністерство охорони здоров’я України на підставі аналізу статистичних даних формує перелік країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесено до "червоної" та "зеленої" зон", - йдеться у повідомленні.

Лисюк зазначив, що Держприкордонслужба кожні три дні отримує від МОЗ інформацію стосовно цих країн.

"Офіційно ми її отримуємо і доводимо до своїх підрозділів. Щоб не було ніяких протиріч стосовно тих країн, які вчора були в одному списку, а сьогодні в іншому, ми будемо користуватися офіційною інформацією", - підкреслив Лисюк.

У Держприкордонслужбі нагадали, що, згідно з рішенням уряду України, державами зі значним поширенням COVID-19, вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більш ніж 40 осіб на 100 тис. населення.

У країн із "зеленої зони" показник менший, ніж 40 осіб на 100 тис. населення.

МОЗ встановило, що після прибуття із країн "червоної зони" люди обов'язково проходитимуть самоізоляцію чи обсервацію.

Фото: ДПСУ