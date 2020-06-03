В Україні коронавірусом заразилися 4785 медиків та 1791 дитина

В Україні станом на 3 червня на COVID-19 захворіли 4785 медичних працівників та 1791 дитина.

Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 24 823 особи, з них 1791 дитина та 4 785 медичних працівників", - сказав Степанов.

За минулу добу, за словами міністра, захворіли 44 дитини та 103 медичні працівники.

Степанов також повідомив, що за минулу добу проведено 16 085 тестів на коронавірус, з яких 9 880 методом ПЛР, 6 205 методом ІФА.

За останню добу набільша кількість випадків захворювання на COVID-19 зареєстрована у Львівській області (96), Рівненській (50) та у Києві (62).

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 3 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10 440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки.