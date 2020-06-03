Львівщина побила свій антирекорд - майже сотня випадків COVID-19 за добу

На Львівщині за минулу добу захворювання на коронавірус лабораторно підтвердили у 96 осіб, що стало новим антирекордом області.

Про кількість хворих повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

"Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 96 мешканців Львівщини", - йдеться у повідомленні.

Найбільше випадків зафіксовано у Львові - тут захворіло 64 особи. В інших населених пунктах - поодинокі випадки.

За попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 51 особу. Скеровано на самоізоляцію 83 особи.

В стаціонарах перебуває 491 хворий, 42 людини - у відділенні реанімації, 8 - на ШВЛ.

За увесь час COVID-19 в області підтверджено у 1830 осіб, не підтвердилось у 8113 людей. Померло 60 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 457 осіб.

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив у Facebook, що така кількість хворих - це рекорд для Львівської області. Він вважає, що такий показник пов'язаний з активізацією тестування, адже за останню добу лабораторії зробили 500 ПЛР-аналізів.

"Пояснення такої кількості просте: більше тестів - більше хворих. Кількісно це рекорд для Львівської області. Але це також і найбільша кількість зроблених досліджень. У співвідношенні хворих 19%, тобто не більше визначеної норми", - вважає Садовий.

Також він нагадав, що до такого результату додався спалах захворювання у ФК «Карпати».

В Україні станом на 3 червня лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19, зокрема 483 за минулу добу, померло 735 осіб, одужало 10 440 українців.