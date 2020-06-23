На Вінниччині знову запрацювали п’ять цілодобових карантинних постів

На Вінниччині у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації у державі поновлено роботу п’яти цілодобових санітарно-карантинних постів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

«У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації у державі Постановою Кабінету Міністрів України N392 та рішеннями обласної комісії з питань техногеннно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації на території Вінницької області посилено карантинні заходи. В цілодобовому режимі поновлено роботу 5 санітарно-карантинних постів на основних автомобільних шляхах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі пости знову діють у Муровано-Куриловецькому районі, в Літині, Махнівці Козятинського району, с. Краснопілці Гайсинського ВП, с. Немія Могилів - Подільського району. Також створені мобільні та піші патрулі для контролю за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм.

На Вінниччині поновили роботу санітарно-карантинних постів

Крім того, поліцейські спільно із працівниками Держспоживслужби працюють у складі рейдових груп з перевірки об’єктів торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринків, закладів громадського харчування щодо виконання ними карантинних правил. У разі встановлення порушень до відповідальності притягуватимуть саме власника закладу чи підприємства, на території якого було допущено правопорушення. Згідно зі ст.44-3 КУпАП порушення правил щодо карантину людей тягне за собою накладення штрафу на громадян — від 17 000 до 34 000 гривень.

Від початку карантинних заходів поліцейськими складено 347 протоколів на порушників карантину за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 44-3 КУпАП. Посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень зумовлене високими темпами розповсюдження в державі коронавірусної інфекції та зростанням кількості виявлених хворих.

На Вінниччині кількість хворих на COVID-19 сягнула 1690, за минулу добу зафіксовано 30 нових випадків інфікування коронавірусом.

За даними ЦГЗ, 23 червня станом на 9:00 в Україні 38 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужали.