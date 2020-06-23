У Києві за добу – 61 випадок коронавірусу, три летальні
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в Telegram.
"Кількість мешканців Києва, в яких виявили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилась на 61 людину. 3 хворих померли. Усього коронавірус забрав життя 101 мешканця Києва", - йдеться в повідомленні
Станом на 23 червня в Києві 4429 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли: 29 жінок віком від 22 до 79 років; 28 чоловіків віком від 24 до 88 років; 2 дівчинки віком 2 та 10 років і 2 хлопчики, яким 2 та 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 24 людини. Усього коронавірус подолали 1415 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 13. В Оболонському, Печерському та Дніпровському районах – по 8 випадків.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 червня в Україні лабораторно підтверджені 38 074 випадки COVID-19, за добу — 833 нових випадків.