Торгові мережі та заклади харчування повинні організувати ІФА-тестування працівників — Кличко

Власники й керівники торгових мереж, закладів громадського харчування, сфери побутового обслуговування повинні організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу повідомити, що штаб із надзвичайних ситуацій міста ухвалив сьогодні рішення про те, що власники і керівники торгових мереж, закладів громадського харчування, сфери побутового обслуговування повинні організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами. Це тести, що визначають наявність в організмі антитіл до вірусу", - сказав Кличко.

Він зазначив, що такі тести потрібно робити раз на місяць, оскільки йдеться про людей, які працюють у компаніях із великою кількістю відвідувачів. І де є висока ймовірність інфікування коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні наприкінці травня розпочали тестування методом ІФА, який дозволяє виявити в організмі людини антитіла до коронавірусу.

Станом на 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок COVID-19, за добу — 681 новий.