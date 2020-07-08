У Києві — знову сплеск: за добу підтвердили ще 114 випадків коронавірусу

У столиці вже 5779 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за останню добу - 114 випадків.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо за останні декілька днів кількість хворих на коронавірус у столиці зменшилася, то за минулу добу знову сплеск. Коронавірус підтвердили ще в 114 людей. Серед них 5 медиків. На сьогодні в Києві вже 5779 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворів: 46 жінок віком від 22 до 84 рокiв, три дівчинки – від 4 до 13 років та 61 чоловік віком від 18 до 75 рокiв. І четверо хлопчиків - від двох місяців до 13 років.

Він повідомив, що за минулу добу одужали 52 людини. Всього коронавірус подолали 1900 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 20, у Дніпровському – 19 та в Деснянському районі – 16 випадків", - зазначив він.

Як повідомлялося, станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджені 50 414 випадків COVID-19, за добу — 807 нових.