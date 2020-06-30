Відкриття дитячих таборів до 31 липня буде незаконним — МОЗ

Відкриття дитячих оздоровчих таборів раніше 31 липня цього року заборонене і може розцінюватися як порушення закону.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу у вівторок, 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заборонене до 31 липня 2020 року. Це було рішення уряду щодо заборони відкриття дитячих таборів та дитячих баз відпочинку. Будь-яке відкриття до цієї дати — це вже є суттєвим порушення закону", - сказав Степанов.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 16 червня ухвалила рішення щодо недоцільності відкриття дитячих оздоровчих таборів раніше 1 липня цього року.

Згодом міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що їх точно не відкриють 31 липня. Він пояснив, що діти будуть приїжджати в дитячі табори з різних регіонів, в яких різна епідеміологічна ситуація, що може сприяти поширенню коронавірусу між регіонами України. До того ж, у дитячих таборах перевірки встановили недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм.