Дитячі табори не відкриють до 31 липня - МОЗ

Через високий рівень захворюваності на коронавірус дитячі оздоровчі заклади не відкриватимуть раніше 31 липня.

Про це на брифінгу 28 червня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, просто треба звернути увагу на ...кількість нових випадків коронавірусної хвороби, кількість людей, які кожного дня госпіталізуються, кількість людей, які помирають. І тоді набагато легше зрозуміти, чому саме ми не дозволяємо працювати дитячим оздоровчим таборам", - сказав Степанов.

За його словами, дитячий оздоровчий табір - це велика кількість дітей, які приїжджають з різних регіонів на відпочинок, а потім знаходяться разом певний період часу.

"Під час відпочинку в цих оздоровчих таборах можливі спалахи COVID-19, тому ... було прийнято рішення щодо заборони відкриття дитячих таборів відпочинку до 31 липня 2020 року", - зазначив він.

Як повідомлялося, станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19, за добу - 917 нових випадків.