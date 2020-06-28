У Києві за добу виявили 69 випадків коронавірусу, четверо хворих померли
Про це поінформував Київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.
"Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 69 людей. Четверо хворих померли", - повідомив він.
Так, за його словами, захворіли: 34 жінки віком від 22 до 86 років, 33 чоловiків від 21 до 85 років, 6-річна дівчинка і хлопчик, якому 14 років.
Захворіли, зокрема, і двоє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих.
"Одужали за минулу добу 57 людей. Усього коронавірус подолали 1547 мешканців столиці", - повідомив він.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 16. У Деснянському та Оболонському - по 9 випадків.
Як повідомлялося, станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19, за добу - 917 нових випадків.