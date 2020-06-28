У Києві за добу виявили 69 випадків коронавірусу, четверо хворих померли

На сьогодні, 28 червня, в Києві вже 4935 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це поінформував Київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 69 людей. Четверо хворих померли", - повідомив він.

Так, за його словами, захворіли: 34 жінки віком від 22 до 86 років, 33 чоловiків від 21 до 85 років, 6-річна дівчинка і хлопчик, якому 14 років.

Захворіли, зокрема, і двоє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих.

"Одужали за минулу добу 57 людей. Усього коронавірус подолали 1547 мешканців столиці", - повідомив він.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 16. У Деснянському та Оболонському - по 9 випадків.

Як повідомлялося, станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19, за добу - 917 нових випадків.