Садовий просить уряд послабити карантин на Львівщині

Мер Львова Андрій Садовий просить Кабмін послабити карантин в області, зокрема дозволити роботу спортивних закладів та відновити пасажирське сполучення у режимі спецперевезень.

Про це Садовий написав у Facebook.

«На вихідних мали спільну нараду з Прем‘єр-міністром. Разом з Максимом Козицьким (очільник ЛОДА - ред.) переконували голову уряду дати дозвіл обласній комісії з надзвичайних ситуацій на відновлення роботи спортивних закладів. Також необхідно відновити роботу усіх обласних маршрутів в режимі спецперевезень. Майже 150 тисяч людей щодня приїжджають до Львова з навколишніх міст і сіл. Вже третій місяць вони змушені шукати альтернативні (часто незаконні та небезпечні) способи, щоб потрапити в місто. Також я вважаю, що ми можемо відновити роботу фітнес-центрів», - зазначив міський голова.

За його словами, у Львові вже напрацьовано протоколи для роботи спортивних закладів в умовах карантину.

Читайте також: Львівщина продовжила карантин ще на тиждень

Садовий висловив сподівання, що в Кабміні почують львів'ян – «і вже завтра на засіданні ці ініціативи будуть враховані».

Як повідомляв Укрінформ, постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин: інцидентність – має становити менше 12 випадків COVID-19 на 100 тисяч населення; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим коронавірусом – менше 50%; кількість тестування методами ПЛР та ІФА – більше 12 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів.

Львівщина потрапляє під послаблення лише за двома показниками. За інцидентністю область не проходить межу для пом’якшення карантину. За минулу добу в регіоні зафіксовано 41 новий випадок COVID-19.

Станом на ранок 8 червня, в Україні лабораторно підтвердили 27 462 випадки COVID-19, у тому числі 1964 – у дітей, 5101 – у медпрацівників. Померли 797 осіб, одужали – 12 195.