Ляшко нагадав вимоги до роботи ринків в умовах карантину

Працівники ринків мають допускатись на робочі місця лише після термоскринінгу, кількість відвідувачів не повинна перевищувати одну особу на 10 кв.м., на вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками.

Про це в дописі на Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Пом’якшили протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину. Ключові правила:

допуск працівників на ринок після термоскринінгу; на вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками; 1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку; допуск на ринок лише в захисній масці; проведення дезінфекції поверхонь; інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях”, - зазначив Ляшко.

Він також наголосив, що пом'якшення карантину не означає його скасування. “Без дотримання цих правил, вихід з карантину може затягнутись”, - попередив заступник міністра, закликавши повідомляли Держпродспоживслужбу про порушення на ринках.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок, 8 червня, в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадків COVID-19. З них - 1964 дитини, 5101 медпрацівник. Померло 797 осіб, одужало - 12195, хворіє на COVID-19 - 14470.

За минулу добу в України на коронавірус загалом захворіло 463 особи. З них - 32 дитини та 51 медпрацівник.