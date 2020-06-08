Ляшко нагадав вимоги до роботи ринків в умовах карантину
Про це в дописі на Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
“Пом’якшили протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину. Ключові правила:
допуск працівників на ринок після термоскринінгу; на вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками; 1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку; допуск на ринок лише в захисній масці; проведення дезінфекції поверхонь; інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях”, - зазначив Ляшко.
Він також наголосив, що пом'якшення карантину не означає його скасування. “Без дотримання цих правил, вихід з карантину може затягнутись”, - попередив заступник міністра, закликавши повідомляли Держпродспоживслужбу про порушення на ринках.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок, 8 червня, в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадків COVID-19. З них - 1964 дитини, 5101 медпрацівник. Померло 797 осіб, одужало - 12195, хворіє на COVID-19 - 14470.
За минулу добу в України на коронавірус загалом захворіло 463 особи. З них - 32 дитини та 51 медпрацівник.