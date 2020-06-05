Ляшко пропонує не відкривати дитячі табори цього літа

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що цього літа не треба відкривати дитячі оздоровчі заклади.

Про це Ляшко заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Крім крапельних інфекцій, існує величезна кількість кишкових інфекцій. Це зараз головна дискусія, чи дозволить санітарний лікар відкрити дитячі оздоровчі заклади, чи не дозволить. Я зараз дотримуюся думки, що дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна, оскільки під час оздоровлення у нас відбувається близько 80 спалахів кишкових інфекцій. У цей час дітей забирають з оздоровлення, завозять в інфекційні стаціонари, в інфекційних стаціонарах зараз є хворі на коронавірус. Замість лікування кишкової інфекції ми можемо наражати на небезпеку інфікування ще і коронавірусом. Тому пропозиція утриматися до стабілізації епідеміологічної ситуації", - заявив Ляшко.

За його словами, після карантину соціальна дистанція і миття рук повинні стати правилом життя.

"Цей рік ми повинні навчитися жити так, як це було під час карантину. Тобто соціальна дистанція, миття рук, чисті руки повинні стати нашим правилом життя", - пояснив Ляшко.

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що дитячі табори в Україні запрацюють виключно на останньому етапі виходу з карантину.