В Україні за минулу добу провели рекордну кількість ПЛР-тестів

Минулої доби в Україні проведено 11,1 тисячі ПЛР-тестів, що є рекордною кількістю від початку епідемії коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу лабораторними центрами МОЗ спільно з іншими лабораторіями проведено рекордну кількість ПЛР-тестувань - це 11 100 досліджень", - сказав Ляшко.

Він поінформував, що у пацієнтів з ознаками коронавірусної хвороби та з пневмонією у першу чергу забирається матеріал для проведення ПЛР-тестування. Якщо результат негативний, у хворих забирають кров для проведення ІФА-тестування.

"А також у разі, якщо взяли біоматеріал і немає можливості провести дослідження впродовж першої доби, є черга на проведення дослідження або лабораторія тимчасово не працює, то тоді одразу забирається додатково матеріал для проведення ІФА-аналізів", - пояснив процедуру Ляшко.

За його словами, якщо у людини, яка контактувала з хворим на СOVID-19, немає симптомів, то на чотирнадцятий день після контакту їй також проводиться ПЛР-тестування або тест ІФА, якщо немає можливості провести ПЛР-тестування впродовж доби.

Ляшко додав, що пацієнтам перед плановими операціями проводиться ІФА-тестування. Якщо його результат є позитивним, пацієнту проводять ПЛР-тест.

Як повідомлялося, ІФА - імуноферментний аналіз, який дає можливість виявити антитіла до коронавірусу.

Станом на 5 червня в Україні 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.

фото: Сергій Гудак, Укрінформ