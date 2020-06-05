В Україні за минулу добу провели рекордну кількість ПЛР-тестів
Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За минулу добу лабораторними центрами МОЗ спільно з іншими лабораторіями проведено рекордну кількість ПЛР-тестувань - це 11 100 досліджень", - сказав Ляшко.
Він поінформував, що у пацієнтів з ознаками коронавірусної хвороби та з пневмонією у першу чергу забирається матеріал для проведення ПЛР-тестування. Якщо результат негативний, у хворих забирають кров для проведення ІФА-тестування.
"А також у разі, якщо взяли біоматеріал і немає можливості провести дослідження впродовж першої доби, є черга на проведення дослідження або лабораторія тимчасово не працює, то тоді одразу забирається додатково матеріал для проведення ІФА-аналізів", - пояснив процедуру Ляшко.
За його словами, якщо у людини, яка контактувала з хворим на СOVID-19, немає симптомів, то на чотирнадцятий день після контакту їй також проводиться ПЛР-тестування або тест ІФА, якщо немає можливості провести ПЛР-тестування впродовж доби.
Ляшко додав, що пацієнтам перед плановими операціями проводиться ІФА-тестування. Якщо його результат є позитивним, пацієнту проводять ПЛР-тест.
Як повідомлялося, ІФА - імуноферментний аналіз, який дає можливість виявити антитіла до коронавірусу.
Станом на 5 червня в Україні 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.
фото: Сергій Гудак, Укрінформ