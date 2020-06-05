Для лабораторій МОЗ виділили 650 мільйонів - Ляшко

Зі стабілізаційного фонду для лабораторних підрозділів МОЗ виділено 650 млн гривень.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз завершені усі процедури, і 650 млн гривень із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою, так званого стабілізаційного фонду, перераховані для лабораторних підрозділів МОЗ для того, щоб забезпечити готовність і реагування на поширення коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що з цих коштів 280 млн гривень призначено для оплати роботи працівникам лабораторних центрів, що залучені у проведенні як епідеміологічних розслідувань, так і лабораторних.

Крім того, додав заступник міністра, на закупівлю для лабораторних центрів тест-систем, обладнання і реактивів було виділено близько 300 млн гривень, зокрема 190 млн на закупівлю ПЛР-тестів та реактивів, необхідних для їх проведення.

Як повідомлялося, станом на 5 червня в Україні 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.