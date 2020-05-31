Ляшко: Інфекційна служба була не готова до пандемії COVID-19

Заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому в Україні такий великий відсоток від усіх хворих на COVID-19 становлять медики.

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Україна не є унікальною країною. Кількість випадків інфікування серед медичних працівників висока в різних країнах. У нас 20% – так, це великий показник", – пояснив Ляшко.

За його словами, питанням інфекційного контролю, тобто профілактики внутрішньолікарняного поширення інфекційних хвороб (немає значення, яких: крапельна група, повітряно-крапельна, контактних), у нашій країні досить мало приділялося уваги.

"Реєстрація випадків внутрішньолікарняних хвороб у нас була нижча від європейського рівня. Це точно. Не звертали увагу. І різні чинники на це впливали, у тому числі й купівля лікарських засобів безпосередньо пацієнтом, антибіотиків, антибіотиків останніх поколінь і тому подібне", – сказав Ляшко.

"Тому, коли ми говоримо про те, чому так багато – тому що в побудованій самій системі охорони здоров’я, коли ми говоримо, що не було розроблено маршрутів пацієнтів, не було зонування, чітко зони, де небезпечна, де безпечно чиста зона, питання виходів із боксів і заходу в ординаторські, як воно це все повинне відбуватися, де повинна проводитися дезінфекція – все це було тільки в навчальних процесах, а на практиці інфекційна служба була не готова", – пояснив головний державний санітарний лікар.

Нагадаємо: станом на ранок 30 травня в Україні зареєстровано 23 204 випадки інфікування коронавірусом, від початку пандемії померли 696 людей, одужали 9 311.

За даними МОЗ, серед захворілих – 4 475 медиків, 34 з них померли.