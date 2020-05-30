Ляшко розповів, на якому етапі нині епідемія коронавірусу в Україні

Заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, на якому етапі нині перебуває перебіг епідемії COVID-19 в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Ми вивели на певне таке плато. Пік – це досягнення найбільшої кількості випадків. Найбільша кількість випадків – ми ні разу не перейшли 600. Тобто ми говоримо, що пік у нас розтягнутий в часі. Ми його переназвали плато... У нас була реєстрація по 400–500 випадків. Зараз ми реєструємо близько 300 випадків на добу", - сказав Ляшко.

На запитання, чи можна говорити про зменшення, він відповів: "Так. Але ми на етапі стримування, тому що відкриваються певні сфери економіки. Ми пристосовуємося жити в нових умовах після пом’якшення карантину".

Нагадаємо: нині в Україні триває перехід до другого етапу послаблення карантину, так званого адаптивного карантину. Він почався з 22 травня і поступово запроваджується в регіонах країни в міру їхньої готовності.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу зафіксовано 393 нові випадки захворювання на COVID-19. Загалом станом на 30 травня коронавірус підтверджено у 23 204 осіб, одужало 9311 осіб, летальних випадків зафіксовано 696.