У боротьбі з пандемією Україна вивчає досвід інших країн, передусім Польщі - Ляшко

Україна вивчає досвід боротьби з пандемією коронавірусу інших країн, передусім Польщі.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я-головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі Радіо Свобода.

“По коронавірусу найбільше те, що ми вивчаємо, це Польща. Оскільки ми йдемо майже в однаковому діапазоні”, - сказав він.

За його словами, Україна також вивчає досвід Італії, і поїздка українських лікарів до цієї країни стала корисною.

Серед інших країн, чий досвід боротьби з епідемією корисний для України, Ляшко назвав Швецію, США.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу зафіксовано 393 нові випадки захворювання на COVID-19. Загалом станом на 30 травня коронавірус підтверджено у 23 204 осіб, одужало 9311 осіб, летальних випадків зафіксовано 696.