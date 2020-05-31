На Вінниччині вже майже тисяча хворих на COVID-19

На Вінниччині кількість хворих на COVID-19 зросла до 981, за останню добу зареєстровано 24 нові випадки.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації.

"Станом на ранок 30 травня на території області зареєстровано 1447 підозр на коронавірусну інфекцію. У 981 випадку виявлено коронавірус, в тому числі, у 75 дітей", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, за останню добу діагноз COVID-19 підтвердився ще у 24 осіб.

Згідно з повідомленням, лабораторно підтверджені випадки зареєстровані у 26 адміністративно-територіальних одиницях, найбільше у Вінниці — 569, а також Калинівському (75), Вінницькому (57) та Жмеринському (46) районах.

Одужали в області вже 556 інфікованих, зареєстровано 16 летальних випадків.

Вірусологічною лабораторією та лабораторією особливо-небезпечних інфекцій Обласного лабораторного центру протестовані 19 825 зразків біоматеріалів, у 18 844 випадках результати досліджень були негативні.

В осередках інфекції обстежено 1447 осіб з підозрою на захворювання, 18 348 контактних, з профілактичною метою було обстежено 30 осіб, які перебували на обсервації, поінформували в ОДА.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 травня на Вінниччині було зареєстровано 957 випадків захворювання на COVID-19.

За даними ЦГЗ, станом на 30 травня в Україні 23 204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 393 нові випадки.