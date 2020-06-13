Перехід всієї України до посилення карантину поки не розглядають — Ляшко

В Україні наразі не розглядається питання одночасного посилення карантинних заходів по всій території.

Про це заявив 13 червня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко за результатами засідання Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі ми не розглядаємо питання одномоментного повернення до більш жорстких заходів", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що нині в Україні діє адаптивний карантин, під час якого рівень обмежувальних заходів залежить від трьох показників. За його словами, якщо в якійсь із областей три дні поспіль один із таких показників не відповідає нормі, то регіональна комісія ТЕБ та НС має визначити причини та "повернутися в сторону зменшення пом’якшення".

Разом з тим він розповів, що національна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити контроль за діяльністю регіональних комісій.

Як повідомлялося, станом на 13 червня в Україні лабораторно підтверджено 30 506 випадків COVID-19, за добу - рекордні 753 нових.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Із 22 травня до 22 червня діє адаптивна модель карантину.