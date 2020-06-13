Зеленський вимагає рішень Кабміну через збільшення випадків COVID-19

Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції та чекає від уряду прогнозів і рішень у зв’язку зі збільшенням кількості підтверджених випадків COVID-19.

Про це він заявив під час селекторної наради з Кабінетом міністрів і правоохоронними відомствами, повідомляє пресслужба глави держави.

«Уже третю добу в нас значно вища кількість лабораторно підтверджених випадків зараження. Я просив визначити причину й очікую від вас прогнозів та рішень», – сказав Зеленський.

Президент висловив стурбованість кількістю нових випадків зараження.

«Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт – місця, де можуть бути скупчення людей. Відповідальність за ці скупчення – на закладах та платформах, які мають забезпечити безпеку, прописану Кабінетом міністрів», - наголосив глава держави.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що занепокоєння викликає підвищена кількість госпіталізованих з ознаками коронавірусної інфекції, пневмоній, а також збільшення виявлених випадків зараження.

«Причини для паніки немає, але є «дзвіночки», які вимагають реакції», – підкреслив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і запропонував визначитися з моделлю посилення контролю заходів адаптивного карантину.

Глава уряду також зауважив, що міжнародний досвід демонструє дієвість адміністративної відповідальності.

Як повідомлялося, станом на 13 червня в Україні лабораторно підтверджено 30 506 випадків COVID-19, за добу - 753 нових.

12 червня стало відомо, що дружина Президента Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби. Зараз Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї.

Згодом Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням COVID-19 у його дружини.

фото: ОП