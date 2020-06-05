Метро Києва обмежить вхід на кількох станціях - побільшало пасажирів

Пасажиропотік у столичному метро вже становить майже 800 тисяч пасажирів на день.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Збільшився за останні дні пасажиропотік в метро, він вже становить майже 800 тисяч пасажирів щодня. Спочатку, після відновлення роботи, метро перевозило в середньому до 500 тисяч людей. Тобто, ризик заразитися в транспорті збільшується", - наголосив Кличко.

Робота столичного метро / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Він підкреслив, що на сьогодні кількість пасажирів збільшилася на 5 станціях метрополітену.

"Це станції "Житомирська", "Святошин", "Чернігівська", "Лісова" та "Почайна". Саме на них зростає пасажиропотік останніми днями", - сказав мер.

За словами Кличка, щоб не допускати великого скупчення людей, у метро в години пік обмежують вхід на деякі станції.

"Хочу підкреслити, не закривають, а обмежують, коли станція працює на одні або двоє дверей на вхід", - зазначив він.

Він зауважив, що щодня у столиці збільшується кількість людей, які користуються громадським транспортом, як наземним, так і метро. Якщо в перші дні після відновлення роботи наземний громадський транспорт перевозив не більше 200 тисяч пасажирів, то, наприклад, вчора ця цифра становила 575 тисяч осіб.

За його словами, щодня на маршрути виходять 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв КП "Київпастранс". Також працюють і приватні перевізники.

Як повідомлялося, відповідно до рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, наземний громадський транспорт столиці відновлює свою роботу із 12:00 23 травня, метрополітен – із 25 травня.