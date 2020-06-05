Київ знову у заторах – "стоїть" центр, ускладнений рух біля метро

В Києві станом на 12:20 спостерігаються значні затори.

Про це свідчать дані Google Maps.

Зокрема великі затори утворились у центрі міста та на Подолі. Відтак значно ускладнений рух біля станцій метро "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Театральна", "Золоті ворота", "Дніпро", "Олімпійська" та "Кловська".

Також невеликі затори спостерігаються біля станцій метро "Палац Спорту" , "Печерська", "Арсенальна" та "Площа Льва Толстого".

Значні затори на бульварі Тараса Шевченка, Дружби Народів та Лесі Українки, а також на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Повітрофлотському, Голосіївському та Степана Бандери.

Складно проїхати також по вулицях Січових Стрільців, Хрещатик, Вадима Гетьмана, Басейній, Грушевського, Жилянській та Олени Теліги. Крім цього, значні затори утворились на Набережному шоссе та на Набережно-Хрещатицькій вулиці.

Ускладнено рух біля станцій метро "Берестейська", "Нивки", "Святошин" і "Житомирська".

У напрямку Правого берега затори спостерігаються на Дарницькому мосту. В обидва боки ускладнений рух на Північному та Південному мосту, а також на мосту Метро та на мосту Патона.