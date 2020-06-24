У Києві - 99 випадків коронавірусу за добу

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні новини знову не оптимістичні. Кількість жителів Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 99 людей. На сьогодні в столиці вже 4528 випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

За його інформацією, серед тих, хто захворіли: 60 жінок віком від 22 до 70 років та три дівчинки – від одного до 14 років. Також 31 чоловік віком від 19 до 74 років і п'ятеро хлопчиків від одного до 11 років. Також захворіли 5 медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 21 та в Оболонському – 18 випадків.

Кличко повідомив, що одужали 25 людей. Усього коронавірус подолали 1440 жителів Києва.

Як повідомлялося, станом на 24 червня в Україні лабораторно підтверджені за добу 940 нових випадків коронавірусу.