В Україні зробили 150 тисяч ІФА-тестувань на коронавірус - Степанов

Загалом за весь час використання ІФА-тестувань було зроблено близько 150 тисяч таких тестів.

Про це на брифінгу 24 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу було зроблено понад 10 тисяч ІФА-тестувань. Загалом за весь час використання цих тест-систем зроблено вже близько 150 тисяч ІФА-тестувань", - сказав Степанов.

Він зазначив, що наразі в Україні достатньо широко використовується ІФА-тестування, в тому числі і українські тест-системи.

Станом на 24 червня в Україні лабораторно підтверджені 39 014 випадків COVID-19, за добу — 940 нових випадків. 16 осіб померли.

Як повідомлялося, ІФА-тестування використовується в Україні як основне, поряд із ПЛР-тестування, але все ж таки вищу результативність показує ПЛР.