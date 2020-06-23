«Швидкість» ПЛР-тестування в Україні, або Нема чого дивуватися сплеску захворюваності

Ще недавно результатів аналізу доводилося чекати до 10 днів… У МОЗі стверджують, що зараз це щонайбільше – одна доба. Правда, ще не всюди...

Кількість виявлених хворих на COVID-19 в Україні вже за кілька днів перетне межу 40 тисяч. Як повідомили в Центрі громадського здоров’я, станом 23 червня показник активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня зріс на 386%. І поки що головним методом стримування пандемії залишається виявлення і тестування інфікованих та їхня подальша ізоляція. І скільки?

На цей час в Україні загалом проведено 580,814 ПЛР-тестів на коронавірус. Стільки у США роблять лише за добу, а всього там проведено вже понад 29 мільйонів тестів. У Росії 17,5 мільйонів. У сусідній Польщі, де хворих 32,527 – 1,377,206 тестів. Справедливо сказати, що ситуація з кількістю тестувань в Україні нарощується (нині – до 11 тисяч за добу), але й досі однією з головних проблем в деяких регіонах залишається тривале очікування на результати, часом на це йде більше тижня. І в той час, коли люди, у яких підозрюють коронавірусну інфекцію, мали б бути ізольованими, отримувати лікування, а їхні контактні особи – досліджуватися, їхні зразки аналізів чекають своєї черги. Тож імовірні носії інфекції продовжують поширювати її далі, а ми тим часом дивуємося, звідки у нас взявся високий приріст захворюваності.

Детальніше ж про те, яка нині ситуація з ПЛР-тестуванням в Україні, далі в матеріалі.

У МОЗ кажуть, що тести роблять від семи годин до однієї доби

Тиждень тому, 16 червня, за інформацією Центру громадського здоров’я, на очікуванні в лабораторіях було майже 12 тисяч зразків аналізів. Наразі, станом на 23 червня, чергу вдалося скоротити на шосту частину – до майже 10 тисяч.

Як стверджує міністр охорони здоров’я Максим Степанов, результату тестування на COVID-19 в Україні тепер очікують від семи годин до доби. Затримки ж у отриманні результатів тестів спостерігалися у Волинській і Донецькій областях. “Взагалі ми намагаємося робити термін тестування близько семи годин – (...) доки довеземо, доки розпочнеться тестування. Намагаємося робити це максимум протягом доби, не більше. Звісно, іноді з'являються проблеми, коли є велика кількість тестувань відразу. У такому разі ми починаємо розподіляти це між областями", – розповідав Степанов під час одного з чергових брифінгів минулого тижня.

У столиці, схоже, ситуація з швидкістю і об’ємами проведення тестування за останній час покращилася. З березня по травень аналізи ПЛР робив лише Лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я. Через це одному зі співробітників Укрінформу, який потребував госпіталізації до кардіологічної клініки, довелося чекати на результати ПЛР-тесту 5 днів. І те було ще швидко: сімейний лікарка телефонувала в лабораторію, «підганяла» – ледве не щодня.

Але станом на зараз, за словами мера Києва Віталія Кличка, столиця наростила потужності. Тільки "Київський лабораторний центр МОЗ України“ зробив майже 40 тисяч досліджень ПЛР-тестів. А крім нього тепер такі дослідження роблять іще у 4 комунальних медзакладах Києва. А також – у приватних клініках і державних медичних установах. “Показник тестування у столиці – найвищий в Україні і становить 67 тестів на 100 тисяч мешканців міста”, – наголошує мер Києва.

Валентина Гінзбург

В інтерв’ю Укрінформу директор департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург говорила, що незабаром про результати ПЛР-тестування на COVID-19 мешканці столиці зможуть дізнатися упродовж години. “Найближчим часом буде придбано ще 10 одиниць ПЛР-обладнання, яке допоможе тестувати в такому режимі, коли для одного пацієнта упродовж години матимемо результати. Таке обладнання вже стоїть в Олександрівській, у 4-й лікарні, але ми підсилимо й інші опорні лікарні", – сказала Валентина Гінзбург.

Аби дізнатися, скільки наразі становить середній час очікування результатів тестів, Укрінформ направив лист до Київського міського лабораторного центру МОЗ України. Відповіді поки немає, хоча з огляду на ситуацію, на її суспільну важливість, вона мала бути надана того ж дня.

Колапс з тестуванням у Львові: ситуацію виправили, але керівника лабораторного центру звільнили

Між тим, в деяких областях виник колапс через накопичення там зразків біоматеріалів. Наприкінці травня тільки в обласному лабораторному центрі Львова у черзі на ПЛР-тестування було 2500 зразків біоматеріалів, повідомляв Львівський портал. Тоді 40-річний львів’янин – Назар Савко, співак і композитор, розповідав, що коли коронавірусну інфекцію виявили у його родині, на результати дослідження довелося чекати півтора тижні. Як пояснювала згодом в коментарі ВВС керівниця міського штабу з протидії коронавірусної інфекції у Львові, за день у Львівській області беруть в середньому по 700-800 зразків для ПЛР. Опрацювати можуть близько 500, тому і накопичуються черги. 4 червня черга з тестів у області складала 3600 зразків.

Вирішили ситуацію у Львові тільки з втручанням міністерства – тести зі Львова відправили в менш завантажені лабораторії Тернополя, Києва, Івано-Франківська та Кропивницького. Станом за 22 червня в лабораторії на аналіз очікували 500 тестів. Але Максим Степанов заявив, що звільнить керівника Львівського обласного лабораторного центру Романа Павліва, адже вважає неприпустимою ситуацію з чергами з тестів, що накопичилися за останні кілька тижнів. Як повідомив Tvoemisto.tv керівник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, наразі обов’язки керівника лабораторного центру виконує Олег Когут.

Згодом головний санітарний лікар Віктор Ляшко на традиційній селекторній нараді пояснив: саме усуненням черги з ПЛР-тестів на COVID-19 пояснюється велика кількість лабораторно підтверджених позитивних випадків у Львівській області в останні дні.

У Житомирі та Одесі результатів теж чекали тижнями

Подібною ситуація була і в Житомирі. На початку травня Житомирський обласний лабораторний центр був настільки перевантажений, що його директор Зіновій Парамонов попередив керівників медичних закладів, що через це 7-9 травня там не будуть приймати матеріали на тестування коронавірусу методом ПЛР, окрім матеріалів від важкохворих на COVID-19 та малолітніх дітей. Станом на 6 травня на проходження ПЛР-діагностики чекали 800 проб. Наразі, за словами Парамонова, ситуація покращилася: за один місяць там збільшили ПЛР-дослідження у 6 раз – від 100 до майже 600. У коментарі ВВС він розповів, що у лабораторії не вистачало фахівців, які могли працювати з небезпечними вірусами, а також були проблеми з обладнанням.

Зіновій Парамонов

"Тести робляться шість годин, з них чотири години – це складна, ручна робота у вірусологічному боксі у костюмах, масках, рукавицях. Це мають бути підготовлені люди. Інакше тести будуть не точними. Лабораторіям не рекомендують працювати вночі", – сказав Парамонов. Він також розповів, що якщо для лабораторій закупити автоматизовані лінії, які замінять 4-годинну людську працю, то вони можуть робити до 2 тисяч тестів за зміну.

Але у міністерстві охорони здоров’я незадоволені тим, що лабораторія призупиняла свою діяльність і не справлялася з потоком зразків біоматеріалів, відтак підготували наказ про звільнення і пана Парамонова. 18 червня Віктор Ляшко вже вдруге приїздив в Житомир, щоб звільнити Зіновія Парамонова з посади, але його не впустили до обласного лабораторного центру, передає Житомир.info.

А тим часом мешканка Житомира Ольга Сиваченко поскаржилася на спотворення результатів ПЛР-тестів на Covid-19, і проситиме правоохоронців втрутитися в ситуацію, передає УНН з посиланням на Житомир.Online.

"Місяць тривала моя "хвороба", хоча язик вже з повною впевненістю не повертається це так назвати. Я за цей період чотири рази здала ПЛР-тест, чекала тижнями результати, двічі він був позитивним..." – каже Ольга Сиваченко. Згодом вона пройшла ІФА-тестування, але результат показав відсутність антитіл до Covid-19. Пізніше виявилося, що мешканка міста хворіла не коронавірусом, а типовою пневмонією. "А зараз ось думаю, хто за цей бардак відповість... Напевно нехай прокуратура розбирається", – сказала вона.

Нарікали на затримки з тестами і в Одесі, повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал "Репортер". Семеро членів однієї сім'ї пройшли ПЛР-тестування, але результатів дочекалися тільки п'ятеро з них: два негативних і три позитивних. Після цього всіх членів сім'ї повторно протестували. Результати обіцяли за 2-3 дні, але за більш ніж два тижні їх так і не було. На щастя, люди поставилися до ситуації відповідально і – пішли на самоізоляцію в очікуванні відповіді. "Ми телефонуємо до сімейного лікаря – вона не бере слухавку, телефонуємо у лабораторію – ніякої реакції. Нас закрили у будинку, ми сидимо – а як працювати?" – розповідав одесит Валентин Вітман. Для тих, у кого перший тест був позитивний – не призначили ніякого лікування, а просто наказали сидіти вдома. Тим часом у деяких членів сім'ї активно проявлялися симптоми коронавірусної інфекції – кашель і висока температура.

Результати за одну-дві доби – це можливо. Доведено у Вінниці і Чернівцях

Лариса Мороз

Водночас є позитивні приклади регіонів, яким успішно вдалося уникнути проблеми накопичення проб пацієнтів у лабораторіях. У Вінницькій області, приміром, не виникало проблем навіть на початку епідемії, про що розповіла в коментарі Укрінформу головна інфекціоніста Вінниччини Лариси Мороз. “Максимальне очікування результатів тестування – півтори доби. На початку епідемії цей термін у нас максимально становив дві доби. Ми докупили обладнання, і у нас постійно працюють 3-4 аналізатори, і Вінниччина завжди була другою після Києва за кількістю проведених тестувань. Але фахівці лабораторії працюють кожен день до 10 години вечора без вихідних”, – сказала пані Мороз.

Вона додає, що оскільки зараз чимало коштів виділяється для стримування інфекції коронавірусу на місцях, то потрібно наполягати, щоб місцева влада, можливо, із залученням спонсорів, закуповувала додатково ПЛР-обладнання для нарощення кількості досліджень, аби уникнути черг і мати об’єктивну картину з поширення інфекції.

Головний епідеміолог Чернівецької області Юрій Падурару теж поділився успіхами регіону у налагодженні оперативного тестування. “Якщо зразки мазків надходять зранку, то до кінця дня вже є результати. Якщо проби надходять в другій половині дня – то результат відомий на ранок наступного дня. У нас дуже давно не було затримок із проведенням ПЛР-тестування більше однієї доби. За останні 7 днів ми зробили 3029 тестувань, тобто в середньому 430 за день”, – розповів Юрій Падурару.

Юрій Падурару

Як бачимо, ситуація з тестуванням на COVID-19 різниться в кожному регіоні. І там, де з самого початку взялися за нарощування пропускної можливості лабораторій, вдалося уникнути колапсу і тижневих черг. Принципове питання: чому проблема, яка критично впливає на можливість стримування епідемії, так довго фактично замовчувалося? Чому, звертаючись по життєво важливу інформацію, журналісти досі вимушені писати чиновниками якісь де-юре встановлені, а де-факто знущальницькі «запити», щоби за 2-3 тижні отримати бюрократичну відписку, яку вже нікуди не використаєш?

Попереду – друга хвиля коронавірусної інфекції. Думки міжнародних фахівців про те, якою вона буде – сильнішою чи все ж слабшою за першу, наразі різняться. Але зрозуміло одне – що краще ми підготуємося, зокрема і на рівні лабораторій, то кращі шанси матимемо у стримуванні інфекції.

Юлія Горбань, Київ