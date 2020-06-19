В Ізмаїлі та п'яти районах Одещини посилили карантин

Комісія з ТЕБ і НС Одеської облдержадміністрації ухвалила рішення про посилення карантинних заходів в Ізмаїлі та п'яти районах області.

Про це розповів 19 червня після засідання комісії головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі економіка нав'язує умови послаблення карантинних заходів, а епідемічна ситуація навпаки - вимагає жорстких обмежень, дотримання яких дозволить стримати подальше поширення COVID-19. З урахуванням зростання динаміки інфікування жителів за останні 7 днів обласна комісія з ТЕБ і НС визнала шість адміністративних територій області із значним розповсюдженням COVID-19. Зокрема, Болградський, Ізмаїльський, Ананьївський, Татарбунарський і Лиманський райони та місто Ізмаїл", - зазначив Гончаров.

Комісія ухвалила рішення запровадити з 19 червня на цих адмінтериторіях більш жорсткі карантинні заходи, щоб не допустити подальшого розповсюдження захворюваності на COVID-19, а в Болградському районі продовжити дію карантину, введеного 18 червня.

Наразі дві лабораторії МОЗ, що функціонують в Одесі, спроможні щодоби виконувати до 660 ПЛР-досліджень.

Торкнувшись причин росту випадків інфікування коронавірусом, санлікар акцентував, що нинішня епідситуація є наслідком недотримання населенням діючих карантинних обмежень, санітарних норм соціального дистанціювання та нехтування засобами індивідуального захисту.

Гончаров уточнив, що протягом останнього тижня в області зафіксовано зростання в 1,7 рази лабораторно підтверджених випадків захворювань на COVID-19, особливо зросла кількість захворювань у Болградському районі - тут зареєстровано 95 випадків інфікувань коронавірусом. Усього на Одещині зафіксовано станом на 19 червня 1202 випадків інфікування, в тому числі 10 відсотків складають діти, 19 випадків - летальні.

Зі свого боку, голова ОДА Максим Куций зауважив, що знає про напружену ситуацію у Болграді, де 18 червня відбулася акція протесту підприємців, пов'язана з карантинними обмеженнями.

Очільник області закликав жителів району не піддаватись підбурюванням окремих провокаторів до протиправних дій, а суворо дотримуватися поновлених комісією з ТЕБ і НС карантинних заходів, зумовлених погіршенням епідситуації.

"Правоохоронцям доручено моніторити виконання заборони на пасажирські перевезення, фукціонування ринків, кафе, ресторанів і проведення масових заходів", - додав очільник області.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий. Усього зафіксовано 985 летальних випадків. 16 033 людей одужали.