Київ та десять областей не готові до послаблення карантину – МОЗ
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема, за даними МОЗ, поки що не готові до послаблення карантину місто Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька області.
Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжко-місць у медзакладах.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 17 червня ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня.
За минулу добу на COVID-19 в Україні захворіла 921 особа, зафіксовано 19 летальних випадків. Загалом за весь час пандемії в країні захворіло 34 984 людини.