Київ та десять областей не готові до послаблення карантину – МОЗ

Станом на 19 червня 10 областей та місто Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, за даними МОЗ, поки що не готові до послаблення карантину місто Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжко-місць у медзакладах.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 17 червня ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня.

За минулу добу на COVID-19 в Україні захворіла 921 особа, зафіксовано 19 летальних випадків. Загалом за весь час пандемії в країні захворіло 34 984 людини.