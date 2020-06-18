Жорсткий карантин у деяких областях можуть ввести з 22 червня - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я розробило сценарії реагування на поширення коронавірусу в Україні, за гіршим сценарієм жорсткий карантин у деяких регіонах можуть запровадити вже з 22 червня.

Про це на брифінгу 18 червня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей графік показує: якщо ми рухаємося без сезонності, то в деяких областях країни жорсткий карантин може бути введений з 22 червня", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що є висока ймовірність того, що Україна зможе пройти літо без карантину. "Головне зараз дотримуватися протиепідемічних норм і м'яко виходити з карантинних обмежень. Якщо цього не робити, можемо запускати вже певні області в карантин, в тому числі і жорсткий карантин", - сказав Ляшко.

Станом на 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки COVID-19, з них за добу - 829.