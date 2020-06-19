Київські пляжі відкрили для купання

У Києві офіційно дозволили купання на пляжах.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу повідомити що міські пляжі відкрили для купання", - сказав Кличко.

Він зазначив, що цього року паспорти готовності отримали 12 пляжів та 20 зон відпочинку без купання.

За його словами, Держпродспоживслужба провела лабораторні дослідження води та перевірила якість питної води у фонтанах на пляжах.

Кличко наголосив, що відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість громадян.

"Бо коронавірус нікуди не подівся, і на пляжах теж треба дотримуватись елементарних правил безпеки, (таких як) соціальна дистанція, санітайзери", - сказав він.

Міський голова повідомив, що за кілька останніх років у столиці оновили 6 пляжів. На кожному сертифікованому пляжі працюють рятувальні пости.

Раніше Кличко поінформував, що на сьогодні в Києві підтверджено 4176 випадків захворювання на COVID-19, з них 92 за добу.

Загалом в Україні за весь час пандемії коронавірусом заразилося 34 984 людини. За минулу добу виявлено 921 хвору особу і зафіксовано 19 летальних випадків.