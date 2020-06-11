Курортний сезон на Одещині: у МОЗ не рекомендують купатися в морі

Морська вода біля узбережжя Одещини станом на 11 червня не відповідає за мікробіологічними показниками нормативним вимогам.

Про це повідомляє, пославшись на результати досліджень, Одеський лабораторний центр МОЗ.

Фахівці держустанови “Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” рекомендують утриматись від купання в морі.

"У рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, біля пляжів Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів відібрано 93 проби морської води на мікробіологічні показники та 43 проби на санітарно-хімічні показники. За мікробіологічними показниками на всіх пляжах міста Одеси проби морської води не відповідають нормативам", йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, 11 червня вперше в поточному році досягла позначки 19°С.