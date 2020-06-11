Курортний сезон на Одещині: у МОЗ не рекомендують купатися в морі
Про це повідомляє, пославшись на результати досліджень, Одеський лабораторний центр МОЗ.
Фахівці держустанови “Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” рекомендують утриматись від купання в морі.
"У рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, біля пляжів Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів відібрано 93 проби морської води на мікробіологічні показники та 43 проби на санітарно-хімічні показники. За мікробіологічними показниками на всіх пляжах міста Одеси проби морської води не відповідають нормативам", йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, 11 червня вперше в поточному році досягла позначки 19°С.