Уроки Всеукраїнської школи онлайн триватимуть до 12 червня.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Щоб повноцінно вичитати програму від початку карантину і до завершення навчального року, необхідно щонайменше 10 тижнів навчання. Уроки у Всеукраїнській школі онлайн розпочалися 6 квітня, тому триватимуть до 12 червня включно", - йдеться у повідомленні.

Усі відеоуроки в межах проєкту будуть збережені на YouTube МОН. Надалі їх зможуть переглядати діти для повторення або ж у випадку інших вимушених пропусків школи.

Впродовж 9 тижнів в межах проєкту на YouTube МОН було опубліковано 1668 відеоуроків.

Мета проєкту "Всеукраїнська школа онлайн" – дати шанс кожній дитині, незалежно від того, як було організовано дистанційне навчання в її школі, отримати доступ до навчальних матеріалів.

У межах Всеукраїнської школи також оприлюднюють спецуроки до важливих дат. Зокрема, цього тижня вийшов урок до Всесвітнього дня охорони довкілля, підготований за підтримки “Klitschko Foundation”.

Як повідомлялося, проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» реалізовано спільними зусиллями Офісу Президента, МОН, комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, громадського союзу «Освіторія».

Запуск проєкту відбувся з ініціативи Президента Володимира Зеленського, аби надати доступ до якісних знань для школярів на всій території країни під час карантину, запровадженого з 12 березня.