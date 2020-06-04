Кабмін назвав умову, за якої регіони зобов'язані посилити карантин

Кабмін зобов'язав регіони скасовувати послаблення карантину якщо три дні поспіль спостерігатиметься невідповідність епідеміологічної ситуації встановленим вимогам щодо пом’якшення карантину.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 435 від 3 червня, що опублікована на Урядовому порталі.

"У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для послаблення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збирається позачергово та приймає рішення про скасування послаблення деяких протиепідемічних заходів, виходячи з результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні",- йдеться у документі.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

На засіданні Уряду 3 червня було ухвалено рішення про подальше поступове зняття карантинних обмежень.

Урядова модель адаптивного карантину, який був введений в Україні з 22 травня передбачає можливість переходу регіонів до наступного етапу послаблень заходів у випадку дотримання трьох критеріїв: заповненість ліжко-місць не менше 50%, кількість зроблених тестів більш ніж 12 на 100 тисяч населення; кількість захворілих менш як 12 осіб на 100 тис. населення.

Станом на 4 червня вісім регіонів України та Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як відомо, Київ з 31 травня не відповідає показнику щодо кількості хворих на 100 тис. населення, у столиці цими днями їх більше ніж 12.