На Буковині кількість випадків COVID-19 перевищила 3600

У Чернівецькій області протягом суботи зареєстровано 68 випадків зараження коронавірусом, водночас 16 пацієнтів одужали від COVID-19.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«На Буковині сьогодні, 6 червня, офіційно підтверджено ще 68 випадків зараження коронавірусом. У це число також входять 14 випадків, які лабораторний центр подав у МОЗ учора після 23:00», - зазначив очільник області.

Він додав, що водночас 16 буковинців одужали від COVID-19 - вони двічі отримали негативний результат тестів.

Таким чином, за словами Осачука, загальна кількість інфікованих в області від першого виявленого випадку становить 3639 осіб.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 6 червня лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19, з них за останню добу - 550. Одужали 11 812 осіб, померли - 777.